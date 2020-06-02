شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمال (ALMAL) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10٫10 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 9 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 10٫50 فلس، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 12 فلس كمستوى أول ثم 15 فلس كمستوى ثان.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.5 بينما مستوى المقاومة هو 10.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد