شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 17٫90 فلس، ليتمكن بذلك السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 17 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 21 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 16 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 16.7 بينما مستوى المقاومة هو 18.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد