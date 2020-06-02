شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نقل و تجارة المواشي (CATTL)يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 180 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 185 فلس، وهو ما دفع السهم لأسفل مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 167 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 186 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 178 بينما مستوى المقاومة هو 181 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط