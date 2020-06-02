شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال بداية الأسبوع الحالي حتى امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0٫808 ريال، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات أعلى قد تصل الى 0٫88 ريال كمستوى أول ثم 0٫95 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.78 وبين مستوى المقاومة هو 0.84 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد