شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يخسر مكاسب الأحد -تحليل صباحي- 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6٫699 ريال، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 7 ريال، والذي فشل السهم في تجاوزه منذ بداية الشهر الماضي، لذلك نتوقع إمكانية اعادة السهم لاختبار مستوى الدعم 6٫30 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.55 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط