شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC)يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0٫695 ريال، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة القوي عند 0٫78 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫65 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.67 وبين مستوى المقاومة هو 0.74 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد