البنك التجاري (CBQK)الانظار تتجه لأعلى -تحليل صباحي- 02-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات ثاني جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 3٫869 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 3٫70 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في اسبوعين، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة شراء، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 4٫25 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3٫70 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.8 وبين مستوى المقاومة هو 3.98 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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