شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي أولى جلسات يونيو على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من القلق من الاحتجاجات المتواصلة في الولايات المتحدة.



وهدأت إلى حد ما التوترات بين الولايات المتحدة والصين بسبب إلقاء واشنطن اللوم على بكين في أزمة كورونا المتفشي عالميا وأيضا قانون الأمن القومي الصيني الجديد في هونج كونج.



وفي سياق آخر، أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفع إلى 43.1 نقطة في مايو/أيار من 41.5 نقطة في أبريل/نيسان.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.1% وأغلق عند 35.44 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 35.9 دولار وأقل سعر عند 34.2 دولار.

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وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.3% مغلقا عند 38.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 38.3 دولار وأقل سعر عند 37.1 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 92 نقطة) إلى 24495 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25220 نقطة وأقل مستوى عند 25508 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 9552 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9571 نقطة وأقل مستوى عند 9492 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3055 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3062 نقطة وأقل مستوى عند 3031 نقطة.