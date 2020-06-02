شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مدعومة بمؤشرات تعافي الاقتصاد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:12 صباحًا, 2 يونيو 2020 م المناطق - الرياض سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم، ارتفاعاً عند إغلاق السوق، مدعومةً بمؤشرات على تعافي الاقتصاد الأميركي.

وارتفع داو جونز جلسة التداول 91.91 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 25475.02 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 11.42 نقطة، أو 0.38 بالمئة، ليغلق عند 3055.73 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 62.18 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 9552.05 نقطة.

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