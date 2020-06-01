الاقتصاد

التقرير الشهرى لأوابك يكشف ارتفاع المخزون النفطى بالدول الصناعية خلال مارس2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الشهري لمنظمة "أوابك " للتطورات البترولية في الأسواق العالمية عن ارتفاع المخزون التجاري النفطي  في الدول الصناعية  خلال شهر مارس 2020 بحوالي 73  مليون برميل مقارنة  بالشهر السابق ليصل إلي 2951 مليون برميل، وأشار تقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك "، إلي انخفاض المخزون  الإستراتيجي  في دول منظمة التعاون الاقتصادي  والتنمية  وجنوب أفريقيا  والصين بحوالي 4 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلي 1818مليون برميل .

 

أما فيما يتعلق بتجارة النفط  والمتعلقة بواردات وصادرات الولايات المتحدة النفطية،فأكد  تقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية ،انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام  خلال شهر مارس 2020 بنحو 3.3 % لتبلغ حوالي 6.3مليون برميل يوميا  بينما ارتفعت  وارداتها  من المنتجات  النفطية بنحو 29 % لتبلغ حوالي 2.2 مليون برميل يوميا.

 

وأوضح تقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية ،ارتفاع صادرات الولايات المتحدة  من النفط الخام  خلال شهر مارس 2020 بنحو 3.1 %  لتبلغ حوالي 3.7 مليون برميل يوميا بينما انخفضت صادراتها  من المنتجات  النفطية بنحو 0.8 % لتبلغ حوالي 5.5 مليون برميل يوميا .

 

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 يذكر أن احتياطي النفط الإستراتيجي هو الكميات الكبيرة من مخزون النفط التي يتم تخزينها حتى تكفي احتياجات البلاد المستهلكة والمستوردة  للبترول ومشتقاته لفترات تتراوح من 30 لـ 90 يوما، وذلك في الحالات  التي تتعرض فيها الإمدادات لأي سبب من أسباب الانقطاع .

 

التغير في المخزون النفطي نهاية مارس 2020

 

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