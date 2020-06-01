الاقتصاد

كورونا تخيم على أداء بورصات الخليج فى مايو.. والأسواق الإماراتية تخسر 11.4 مليار درهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيمت جائحة ، على أداء معظم بورصات الخليج ومصر خلال شهر مايو الماضى، وحققت الأسواق الإماراتية خسائر بلغت 11.4 مليار درهم، فيما ربحت بورصة - تداول ربح رأس المال السوقى 322 مليار ريال.

 

بورصة أبوظبى

 

تراجع المؤشر العام بنسبة 2.09%

 

خسر رأس المال السوقي 3.97 مليار درهم

 

 

بورصة دبى

 

تراجع المؤشر العام بنسبة 4.02%

 

 

خسر رأس المال السوقي 7.41 مليار درهم

 

 

 

بورصة السعودية

 

ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.41%

 

 

ربح رأس المال السوقي  322 مليار ريال

 

 

 

بورصة الكويت

 

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ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.41%

 

 

ربح رأس المال السوقي 110 مليون دينار

 

 

 

بورصة البحرين

 

تراجع المؤشر العام بنسبة 3.13%

 

 

خسر رأس المال السوقي 260 مليون دينار

 

 

بورصة مسقط

 

ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.14%

 

 

ربح رأس المال السوقي 165.8 مليون ريال عماني

 

 

البورصة المصرية

 

تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.16%

 

 

خسر رأس المال السوقي 22.7 مليار جنيه

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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