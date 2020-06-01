شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تخيم على أداء بورصات الخليج فى مايو.. والأسواق الإماراتية تخسر 11.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيمت جائحة فيروس كورونا المستجد، على أداء معظم بورصات الخليج ومصر خلال شهر مايو الماضى، وحققت الأسواق الإماراتية خسائر بلغت 11.4 مليار درهم، فيما ربحت بورصة السعودية - تداول ربح رأس المال السوقى 322 مليار ريال. بورصة أبوظبى تراجع المؤشر العام بنسبة 2.09% خسر رأس المال السوقي 3.97 مليار درهم بورصة دبى تراجع المؤشر العام بنسبة 4.02% خسر رأس المال السوقي 7.41 مليار درهم بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.41% ربح رأس المال السوقي 322 مليار ريال بورصة الكويت Advertisements ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.41% ربح رأس المال السوقي 110 مليون دينار بورصة البحرين تراجع المؤشر العام بنسبة 3.13% خسر رأس المال السوقي 260 مليون دينار بورصة مسقط ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.14% ربح رأس المال السوقي 165.8 مليون ريال عماني البورصة المصرية تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.16% خسر رأس المال السوقي 22.7 مليار جنيه

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