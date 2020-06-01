شكرا لقرائتكم خبر عن فولكسفاجن: جاهزون لاستئناف العمليات فى المكسيك فى 15 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وحدة فولكسفاجن في المكسيك، اليوم الاثنين، إنها مستعدة لاستئناف العمليات في مصنعيها بولايتي بوبيلا وجواناخواتو في الخامس عشر من يونيو بعد تعطيل النشاط في أواخر مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

واضطرت الشركة الألمانية لصناعة السيارات للانتظار لاستنئاف العمليات في مصنعها في بوبيلا، وهو أحد أكبر مصانعها حول العالم، بسبب مرسوم من حكومة الولاية التي قالت إن الظروف غير مناسبة بعد لاستئناف النشاط بسبب استمرار انتشار الجائحة.