شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده اليوم، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي تبدأ أهدافها عند 1.1170 وتمتد إلى 1.1295 بعد تجاوز المستوى السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 01-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.