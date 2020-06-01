شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعاود الارتفاع أعلى 38 دولارا وسط جلسة متذبذبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل انخفاض الدولار بالإضافة إلى التكهنات بشأن تقديم موعد اجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين.



وكانت مصادر بالكرملين قد أكدت موافقة روسيا على تقديم موعد اجتماع "أوبك" بمشاركتها ومنتجين مسقلين آخرين لبحث أبرز المستجدات على صعيد السوق العالمي في ظل "كورنا".



وأكدت المصادر أيضا على أن "أوبك" وحلفائها سيبحثون تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لما بعد الثلاثين من يونيو/حزيران الحالي ربما لنهاية عام 2020.

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ودخل اتفاق خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يومياً حيز التنفيذ بداية من مايو/أيار الماضي ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 35.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 35.9 دولار وأقل سعر عند 34.2 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.8% إلى 38.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 38.3 دولار وأقل سعر عند 37.1 دولار.