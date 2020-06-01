الاقتصاد

الروبل الروسى ينزل عن مستوى 70 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الروبل الروسى، اليوم الاثنين، لينزل عن مستوى 70 مقابل الدولار الأمريكى المتراجع في الأسواق العالمية، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل مارس بدعم من ارتفاع أسعار النفط وآمال بتعاف عالمي من أزمة كوفيد-19 .

وقفز الروبل 1.2 % أمام العملة الخضراء إلى 69.30 مبتعدا عن أدنى مستوى له في أربعة أعوام البالغ 80.75 الذي هوى إليه في منتصف مارس آذار.

وأمام اليورو ارتفع الروبل 1% إلى 77.11، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من مارس .

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