مصلحة الجمارك تحبط تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بمطار مرسى علم

شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الجمارك تحبط تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بمطار مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بمطار مرسى علم الدولى برئاسة بسيونى محمد أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية، ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران الخاصة بالعالقين القادمين من براغ تم تمرير حقيبة الراكب "و . م . ص" على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مينا ناجى المأمور المعين على الجهاز فأفاد بالاشتباه فى وجود أسلحة بيضاء .
وتم تكليف أحمد عوض مأمور الجمرك لتفتيش حقائبه فتبين وجود مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن خنجر حاد من جهه ومشرشر من الجهة الأخرى داخل جراب أسود اللون و 3 نصل على شكل سهم مرقوم عليه صنع الصين داخل جراب اسود اللون و 5 مطاوى أحجام وأنواع مختلفة ونجمه حاده مكونه من خمس اطراف حاده سوداء اللون داخل جراب اسود اللون وقبضه على شكل أطراف اليد فضى اللون وسيلف دفنس ومطواه سحرية على شكل قلم ازرق اللون وقطعة حديدية مستطيله بها فتحات فضية اللون داخل حقائبه .
وأثناء تفتيش الركاب القادمين على الرحله رقم Sm2124 الخاصة بالركاب العالقين القادمين من أديس أبابا مرورا بنيروبى تم تمرير حقيبة الراكب "إ. ع . ب" على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مينا ناجى المأمور المعين على الجهاز فأفاد بالإشتباه فى وجود أسلحة بيضاء وبتفتيش الحقيبة بمعرفة بهاء سمير تبين أن بداخل حقيبته سيف بمقبض خشبى على شكل سنجه حاد من جهه ومشرشر من جهة أخرى وبعلامة على شكل ثور بطول 80 سم وبمقبض خشبى ومفلوف عليه حبل زيتى اللون .
وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى ضبط جمركى
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد الله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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