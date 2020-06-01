شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 1-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 1-6-2020، وجاءت أبرزها ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.698 مليار جنيه.





البورصة تربح مليار جنيهارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.698 مليار جنيه. البورصة تربح مليار جنيهارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.698 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المنصورة للدواجن، اودن للاستثمارات المالية، اميرالد للاستثمار العقاري، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للمحابس، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة النصر للأعمال المدنية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المصرية للاتصالات، المهندس للتأمين، مصر للفنادق، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لصناعة الورق-راكتا، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 174.4 مليون ورقة مالية بقيمة 613.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.65%، والعرب على 6.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.25%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 118.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 34.3 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 84.3 مليون جنيه، 240.5 ألف جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11817 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.39% ليصل إلى مستوى 675 نقطة.

وصعدت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة. مبيعات الأجانبسجلت تعاملات المصريين نسبة 70%، من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسات شهر مايو الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.2%، والعرب على 4.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 882.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 129.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. مبيعات الأجانبسجلت تعاملات المصريين نسبة 70%، من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسات شهر مايو الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.2%، والعرب على 4.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 882.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 129.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام، سجلت تعاملات المصريين نسبة 66.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.9%، والعرب على 7.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 7.5 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 1.4 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 10220.14 نقطة خلال جلسات شهر مايو المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 1159.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.14% مغلقًا عند مستوى 1872 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.92% مغلقًا عند مستوى 11780.19 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 675.37 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 22.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو المنتهى، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4% عن الشهر الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 302.8 مليار جنيه إلى 290.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.8 مليار جنيه إلى 162.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.