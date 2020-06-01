شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بنحو 2% رغم المخاوف من التوترات بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من استمرار المخاوف في الأسواق العالمية من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



كانت الحكومة الصينية قد أعلنت تشريعا جديدا للأمن القومي في هونج كونج يقيد الحريات مما دفع الولايات المتحدة للتلويح بورقة العقوبات والرسوم الجمركية وأيضا إنهاء المعاملة الخاصة لهونج كونج.



وفي سياق آخر، لا تزال الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" تلقي باللوم على الصين بأنها السبب في انتشار فيروس كورونا عالميا.

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واتهم "ترامب" منظمة الصحة العالمية والصين بالتواطؤ في إخفاء معلومات عن كورونا مما تسبب في خسائر بشرية واقتصادية فادحة.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض التضخم في أستراليا بنسبة 1.2% بينما تراجعت أسعار السسلع بنسبة 7.4% في الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 0.6787، وسجل أعلى سعر عند 0.6793 وأقل سعر عند 0.6648.