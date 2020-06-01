شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن طفيف لقطاع الصناعات التحويلية الأمريكية خلال مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في أمريكا في مايو/أيار أفضل قليلا عما كان عليه في أبريل/نيسان.



وذكرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفع إلى 43.1 نقطة في مايو/أيار من 41.5 نقطة في أبريل/نيسان.



يأتي ذلك في ظل استمرار إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في كافة الولايات الخمسين عقب أشهر من الإغلاق.