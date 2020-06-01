شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاء للتأمين" توقع عقداً لمدة عام بقيمة 40 مليون ريال مع العربي الوطني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن توقيع وثيقة تغطية تأمينية لبرنامج التمويل التأجيري للمركبات باسم البنك العربي الوطني.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة العقد تزيد عن 40 مليون ريال سعودي، علماً بأن مدة العقد ستكون سنة ميلادية اعتباراً من الأول من يونيو 2020.
وتتوقع الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائجها المالية لعام 2020، علماً بأن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.
وبحسب البيان، يملك عضو مجلس الإدارة هشام بن عبد اللطيف الجبر مصلحة مباشرة في الاتفاقية باعتباره ممثلاً للبنك العربي الوطني كعضو في مجلس الإدارة.
وفي سياق متصل وقعت الشركة، اليوم الإثنين، وثيقة تغطية تأمينية لبرنامج تأمين الحياة على المجموعات وبرنامج تأمين الممتلكات باسم البنك العربي الوطني، بقيمة 2.290 مليون ريال غير شاملة للضريبة المضافة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 23.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 100.4 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 85.46 مليون ريال وبنسبة 10.70%، وانخفاض عمولة إعادة التأمين بمبلغ 4.23 مليون ريال وبنسبة 14.81%.
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