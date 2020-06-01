شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بأولى جلسات شهر يونيو.. و"مسقط" الخاسر الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، إذ ارتفع ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 1.05% رابحاً 75.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7288.81 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بنسبة 1.47% رابحاً 28.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1973.72 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.7% رابحاً 29.1 نقطة ليغلق عند مستوى 4170.714 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.02% رابحاً 0.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بنسبة 0.27% خاسراً 9.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3534.910 نقطة.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بنسبة 0.02% رابحاً 0.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.98 مليون سهم بقيمة 905.5 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.49% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.12%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.98%، كما ارتفع سهمي عقارات السيف، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.58%، 0.19%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 27.48% بضغوط هبوط سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 6.67%، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.22% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.7%، وهبط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%.

بورصة الكويت

صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% رابحاً 10.96 ليغلق عند مستوى 5006.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% رابحاً 14.1 نقطة ليغلق عند مستوى 5438.43 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحاً 4.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4155.07 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02%، رابحاً 0.85 نقطة ليغلق عند مستوى 4036.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 144.5 مليون سهم بقيمة 24.1 مليون دينار كويتى عبر 5883 صفقة، وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.46%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%.

وجاء سهم شركة رمال الكويت العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.58%، يليه سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 10%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.90%، فيما تصدر سهم شركة المنار للتمويل والإجارة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم سهم شركة وربة كابيتال بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة جياد للتطوير العقاري بنسبة 3.86%.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بنسبة 1.47% رابحاً 28.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1973.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 131.7 مليون سهم محققة ما قيمته 189.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3122 صفقة لعدد 31 سهماً.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.89%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.97%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.30%، وارتفع 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 5.36%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.82%، فيما تراجعت 5 أسهم، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 1.12%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 71.5 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 2.80%.

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بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.7% رابحاً 29.1 نقطة ليغلق عند مستوى 4170.714 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.74 مليار درهم ليغلق عند مستوى 470.65 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 61.1 مليون سهم، بقيمة 198.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2405 صفقة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع الاتصالات بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع قطاع البنوك بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.92%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.13%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 14.56%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 8.57%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 4.53%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 3.73%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 3.62%، وتصدر سهم بنك أبوظبي التجاري قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 46.8 مليون درهم وارتفع بنسبة 3.41%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بنسبة 0.27% خاسراً 9.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3534.910 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.8 مليون سهم بقيمة 890.7 ألف ريال عبر تنفيذ 163 صفقة لعدد 27 سهماً.

وارتفعت 3 أسهم على رأسها "السوادي للطاقة" بنسبة 3.64%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 3.57%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 0.84%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 6.98%، ثم سهم "عمان كلورين" بنسبة 5.66%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.33%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بنسبة 1.05% رابحاً 75.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7288.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.39% رابحاً 241.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7366.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 349.6 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال.

وارتفع 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 4.42%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.11%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.03%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.53%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%، ثم قطاع تجزئة الكمالية بنسبة 0.10%.

وارتفع 140 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 9.89%، ثم سهم "المراعي" بنسبة 7.14%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 6.64%، فيما تراجع 47 سهماً على رأسها سهم "المراكز" بنسبة 2.72%، ثم سهم "مشاعر ريت" بنسبة 2.67%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 2.31%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 608.7 مليون ريال سعودي.