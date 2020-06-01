"جولدمان ساكس" يتوقع انخفاض قيمة اليوان بسبب التوترات بين واشنطن وبكين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" تراجع قيمة اليوان الصينى إلى أدنى مستوياته منذ عام 2008 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تحت ضغط التوترات السياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذكر محللو بنك "جولدمان ساكس" - في مذكرة بحثية أوردتها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية - أن التوترات المتصاعدة بين البلدين اتسعت رقعتها لتشمل عددًا من القضايا التي من المستبعد أن يتم الوصول إلى حل بشأنها في المستقبل القريب، وأضافوا أن ذلك يأتي بالتزامن أيضًا مع تبني بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) سياسات نقدية أكثر مرونة تسمح بانخفاض تدريجي في قيمة العملة.
ويتوقع البنك تراجع اليوان إلى 7.25 مقابل الدولار خلال ثلاثة أشهر، قبل أن يتعافى نحو 7.15 أمام العملة الأمريكية على مدار ستة أشهر، وعند مستوى 7 يوانات خلال عام واحد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض عقوبات على بكين ردًا على تمرير الأخيرة مشروع قرار بشأن إقليم هونج كونج ، فيما انتقدت السلطات الصينية التهديدات الأمريكية ، محذرة واشنطن من تقويض المصالح الصينية في إقليم هونج كونج وسط تصاعد حدة الاحتقان السياسي بين الجانبين.
جدير بالذكر أن الخلاف حول هونج كونج يأتي ضمن مجموعة من القضايا الخلافية الشائكة الأخرى بين البلدين على رأسها اتهام واشنطن بكين بمحاولة التعتيم على أسباب وتوقيت ظهور فيروس "كورونا" وهو ما رفضته بكين، مؤكدة أن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تعدو كونها محاولة من قبل الأمركيين لصرف الانتباه عن سوء إدارتهم لأزمة "كورونا".
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