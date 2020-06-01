شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أمريكا تهبط في ظل احتجاجات وتوتر مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الاثنين بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.

Advertisements

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 25342.99 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 11.46 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 3032.85 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 9471 نقطة عند الفتح.