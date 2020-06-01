الاقتصاد

البورصة الأمريكية تتجه للتراجع مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه البورصة الأمريكية الى افتتاح أولى جلسات الأسبوع، اليوم الاثنين، على انخفاض بعد أن خيم اللون الأحمر على تعاملاتها الإلكترونية المبكرة بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وسط تقارير تشير الي اعتزام بكين وقف بعض مشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية.

فقد تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.13% ليصل إلى 25345 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.40% مسجلا 9521 نقطة، كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.37% مسجلا 3035 نقطة.

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ونقلت وكالة "بلومبرج " الأمريكية عن مصادر لم تسمها، أن الصين أمرت شركات رئيسية تديرها الدولة بوقف بعض مشتريات السلع الزراعية من الولايات المتحدة، بما في ذلك فول الصويا، إذ تعكف بكين على تقييم التوترات مع واشنطن بخصوص هونج كونج، وبحسب التقرير، ألغى مشترون صينيون أيضا عددا غير محدد من طلبيات توريد لحم الخنزير الأمريكي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض عقوبات على بكين ردا على تمرير الأخيرة مشروع قرار بشأن إقليم هونج كونج ، فيما انتقدت السلطات الصينية التهديدات الأمريكية ، محذرة واشنطن من تقويض المصالح الصينية في إقليم هونج كونج وسط تصاعد حدة الاحتقان السياسي بين الجانبين.
 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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