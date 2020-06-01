شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.05% بأولى جلسات شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بنسبة 1.05% رابحاً 75.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7288.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.39% رابحاً 241.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7366.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 349.6 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال.

وارتفع 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 4.42%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.11%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.03%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.53%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%، ثم قطاع تجزئة الكمالية بنسبة 0.10%.

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وارتفع 140 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 9.89%، ثم سهم "المراعي" بنسبة 7.14%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 6.64%، فيما تراجع 47 سهماً على رأسها سهم "المراكز" بنسبة 2.72%، ثم سهم "مشاعر ريت" بنسبة 2.67%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 2.31%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 608.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وتحولت المجموعة للربحية وحقققت 2.11 مليون ريال صافي ربح بعد الزكاة والضريبة مقابل 32.06 مليون ريال خسائر خلال الربع المماثل من العام السابق، ويعود سبب تحقيق صافي أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي خسائر في الربع المماثل من العام السابق إلى أنه بالرغم من أن هناك انخفاض في الإيرادات بمبلغ 29.7 مليون ريال ناتجة بشكل رئيسي من إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء خلال العام الماضي شملت مواقع فندقية وترفيهية وتجارية والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية، ونتج عن اغلاق تلك المواقع انخفاض في الايرادات بمبلغ 14.7 مليون ريال، وتأثر إيرادات القطاع الترفيهي سلباً بسبب الإغلاق المؤقت لجميع المواقع الترفيهية في 15 مارس 2020 وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد إلا أنه قابل ذلك انخفاض في اجمالي المصاريف بمبلغ 63.3 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.