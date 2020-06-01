ارتفاع أسعار الذهب العالمية بالتزامن مع الاحتجاجات الأمريكية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع حركة الاحتجاجات التي تشهدها بعض الولايات الأمريكية بسبب وفاة المواطن الأمريكى "جورج فلويد" على يد أحد أفراد الشرطة، ما أثار موجة من الغضب الشعبي في البلاد، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر أغسطس بنحو 0.09 بالمائة ليصل إلى 1752.40 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري بنحو 0.5 بالمائة مسجلا 1738.43 دولار للأوقية.

واتسعت رقعة الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد ، الذي ينحدر من أصول أفريقية، لتصل إلى محيط البيت الأبيض حيث اندلعت مواجهات بين قوات الشرطة الأمريكية ومحتجين ينددون بوفاة فلويد على يد قوات الشرطة، في الوقت الذي يندلع فيه مظاهرات عديدة في نحو 30 ولاية أمريكية.

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وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيره من أن العنف والتحريض عليه، مؤكدا أن ذلك يعد جريمة فدرالية، مضيفا :"يجب على حكام الولايات "الضرب بقوة وإلا سنتدخل للقيام بما يلزم.. تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات".

وفي سياق أخر، يترقب المستثمرون مسار التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية بعد ان انتقدت السلطات الصينية التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على مسئولين صينين وإنهاء الوضع الخاص لهونج كونج إذا فرضت بكين قوانين جديدة للأمن القومي على المدينة.

وعلى صعيد العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 97.887 نقطة.