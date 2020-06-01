شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع للجلسة الثانية وتربح 4.7 مليار درهم بجلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.7% رابحاً 29.1 نقطة ليغلق عند مستوى 4170.714 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.74 مليار درهم ليغلق عند مستوى 470.65 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 61.1 مليون سهم، بقيمة 198.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2405 صفقة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع الاتصالات بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع قطاع البنوك بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.92%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.13%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 14.56%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 8.57%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 4.53%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 3.73%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 3.62%، وتصدر سهم بنك أبوظبي التجاري قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 46.8 مليون درهم وارتفع بنسبة 3.41%.

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فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بنسبة 0.27% خاسراً 9.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3534.910 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.8 مليون سهم بقيمة 890.7 ألف ريال عبر تنفيذ 163 صفقة لعدد 27 سهماً.

وارتفعت 3 أسهم على رأسها "السوادي للطاقة" بنسبة 3.64%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 3.57%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 0.84%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 6.98%، ثم سهم "عمان كلورين" بنسبة 5.66%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.33%.