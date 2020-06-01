شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للأسهم الأمريكية في بداية تعاملات يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الإثنينن وهو الجلسة الأولى من يونيو/حزيران، وذلك مع متابعة الأسواق لأحدث التطورات بشأن "كورونا" فضلا عن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.



وفي ظل انتقادات وهجوم واشنطن ضد الصين والتلويح بالعقوبات والرسووم الجمركية، ذكرت تقارير بأن بكين أمرت شركاتتها الحكومية بوقف استيراد بعض المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة.

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يأتي ذلك في أعقاب قرار الحكومة الصينية بسن تشريع يتعلق بالأمن القومي في هونج كونج، وهو ما استدعى ردا أمريكيا بوقف المعاملة الخاصة تجاريا واقتصاديا وسياسيا لـ"هونج كونج".



ورغم انخفاض وتيرة وعدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أكد مسؤولون أمريكيون على أن الأزمة لمم تنحسر بعد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 25370 نقطة، كما تراجع "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 3041 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 9508 نقاط.