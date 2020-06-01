شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل انحسار مخاوف تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على آثر الأزمة السياسية حول هونغ كونغ ، ويدعم الأسعار أيضا توقعات انخفاض كبير فى إنتاج أوبك خلال حزيران/يونيو.

ارتفع خام برنت بنسبة 1.8% إلى مستوي 38.28$ للبرميل الأعلى منذ 11 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 37.60$ ، و سجل أدنى مستوي عند 37.34$.

عند تسوية يوم الجمعة ،حققت العقود الآجلة لخام برنت "عقود يوليو" ارتفاعا بنسبة 6.5% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد مؤتمر الرئيس "دونالد ترامب" حول أزمة هونغ كونغ.

وعلى صعيد تعاملات شهر أيار/مايو المنصرم ، ارتفع الخام الدولي"نفط برنت" بنسبة 41% ، بأكبر مكسب شهري منذ أيلول/سبتمبر 1990 ،بفضل آمال تحقيق التوازن سريعا بالسوق ، فى ظل مؤشرات قوية على تعافي مستويات الطلب العالمي ، وتقلص المعروض بفضل تنفيذ تحالف " أوبك بلس" اتفاق خفض الإنتاج.

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة عن توقيع عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين ،وإن إدارته ستبدأ فى إلغاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ ، ردا على خطط الصين فرض قانون أمني جديد بالإقليم.

ولم يتطرق ترامب بالحديث عن فرض رسوم جمركية على الصين ، الأمر الذي قلص مخاوف تدهور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ، والتي كانت سوف تؤثر بالسلب على مستويات الطلب على النفط فى أكبر مستهلكين له فى العالم.

تشير معظم التوقعات إلى حدوث انخفاض كبير فى إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" الشهر الجاري ، خاصة فى ظل تعهد بعض الأعضاء خفض الإنتاج تطوعية لدعم السوق.

أكدت السعودية إنها ستخفض إنتاجها النفطي بصورة استثنائية خارج اتفاق "أوبك بلس" اعتبارا من أول حزيران/يونيو الجاري بمقدار مليون برميل يوميا ، لينزل إجمالي إنتاج النفط حينها إلى 7.5 مليون برميل يوميا ، بانخفاض قدره 40% من مستويات الضخ فى نيسان/أبريل الماضي.

يأتي هذا الخفض الطوعي فى الإنتاج السعودي ، بهدف تسريع وتيرة تحقيق الاستقرار فى السوق ودعم الأسعار الرخيصة ،وفى هذا الإطار أيضا تعهدت دول الإمارات العربية المتحدة و الكويت بخفض إضافي للإنتاج الشهر المقبل بإجمالي 180 ألف برميل يوميا.