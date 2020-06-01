- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل انحسار مخاوف تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على آثر الأزمة السياسية حول هونغ كونغ ، ويدعم الأسعار أيضا توقعات انخفاض كبير فى إنتاج أوبك خلال حزيران/يونيو.
ارتفع خام برنت بنسبة 1.8% إلى مستوي 38.28$ للبرميل الأعلى منذ 11 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 37.60$ ، و سجل أدنى مستوي عند 37.34$.
عند تسوية يوم الجمعة ،حققت العقود الآجلة لخام برنت "عقود يوليو" ارتفاعا بنسبة 6.5% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد مؤتمر الرئيس "دونالد ترامب" حول أزمة هونغ كونغ.
وعلى صعيد تعاملات شهر أيار/مايو المنصرم ، ارتفع الخام الدولي"نفط برنت" بنسبة 41% ، بأكبر مكسب شهري منذ أيلول/سبتمبر 1990 ،بفضل آمال تحقيق التوازن سريعا بالسوق ، فى ظل مؤشرات قوية على تعافي مستويات الطلب العالمي ، وتقلص المعروض بفضل تنفيذ تحالف " أوبك بلس" اتفاق خفض الإنتاج.
أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة عن توقيع عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين ،وإن إدارته ستبدأ فى إلغاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ ، ردا على خطط الصين فرض قانون أمني جديد بالإقليم.
ولم يتطرق ترامب بالحديث عن فرض رسوم جمركية على الصين ، الأمر الذي قلص مخاوف تدهور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ، والتي كانت سوف تؤثر بالسلب على مستويات الطلب على النفط فى أكبر مستهلكين له فى العالم.
تشير معظم التوقعات إلى حدوث انخفاض كبير فى إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" الشهر الجاري ، خاصة فى ظل تعهد بعض الأعضاء خفض الإنتاج تطوعية لدعم السوق.
أكدت السعودية إنها ستخفض إنتاجها النفطي بصورة استثنائية خارج اتفاق "أوبك بلس" اعتبارا من أول حزيران/يونيو الجاري بمقدار مليون برميل يوميا ، لينزل إجمالي إنتاج النفط حينها إلى 7.5 مليون برميل يوميا ، بانخفاض قدره 40% من مستويات الضخ فى نيسان/أبريل الماضي.
يأتي هذا الخفض الطوعي فى الإنتاج السعودي ، بهدف تسريع وتيرة تحقيق الاستقرار فى السوق ودعم الأسعار الرخيصة ،وفى هذا الإطار أيضا تعهدت دول الإمارات العربية المتحدة و الكويت بخفض إضافي للإنتاج الشهر المقبل بإجمالي 180 ألف برميل يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر خام برنت يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.