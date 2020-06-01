شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل تصاعد الاحتجاجات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل انحسار مخاوف التوترات بين واشنطن وبكين حول هونغ كونغ ، بالإضافة إلى تصاعد الاحتجاجات وأعمال العنف فى الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية خلال أيار/مايو ،توضح مدي تحسن الأنشطة الصناعية لأكبر اقتصاد فى العالم بعد تخفيف القيود ضد جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 97.85 نقطة الأدنى منذ 16 آذار/مارس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.30 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.32 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.2% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن الصين.

وفقد مؤشر الدولار نسبة 0.75% على مدار تعاملات أيار/مايو المنصرم ، فى أول خسارة شهرية خلال 2020 ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع معنويات المستثمرين بعد تخفيف معظم دول العالم إجراءات العزل والإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

لم يتخذ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أي خطوات غير متوقعة ضد الحكومة الصينية خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة عُقد بشأن الحديث عن أزمة هونغ كونغ ، مكتفيا بالإعلان عن عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين ، وداعي إداراته إلى سحب بعض الامتيازات الخاصة التي كانت ممنوحة لهونغ كونغ.

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وكانت السلطات الصينية قد أقرت قانونا للأمن القومي لهونغ كونغ ،يقوض الحريات وينتهك الحكم الذاتي الذي ظلت تتمتع بيه المدينة منذ الاستقلال عن الحكم البريطاني فى عام 1997.

وعدم اتخاذ دونالد ترامب أي خطوات لفرض رسوم جمركية جديدة على الصين ، يعد مؤشرا قويا على رغبة واشنطن فى المحافظة على صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع بكين ،والسعي وراء استكمال محادثات المرحلة الثانية.

تتواصل الاحتجاجات وأعمال العنف فى أنحاء مختلفة فى الولايات المتحدة ، ردا على مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية "جورج فلويد" أثناء احتجازه لدي الشرطة ،الأمر الذي يثقل من كاهل الاقتصاد الأكبر فى العالم الذي يعاني بشدة فى الأساس من تداعيات فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الصناعات التحويلية خلال أيار/مايو ، والتي توضح مدي تحسن الأنشطة الصناعية بعد تخفيف القيود ضد جائحة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 43.5 نقطة خلال أيار/مايو من مستوى 41.5 نقطة فى نيسان/أبريل.