شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لذروة 3 أشهر ونصف بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ونصف ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى تركيز المستثمرين على شراء أصول الملاذات الآمنة فى ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.5% إلى مستوي 18.38$ الأعلى منذ 25 شباط/فبراير الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 17.93$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.92$.

أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 3.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،استنادا على هبوط مستويات العملة الأمريكية.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات أيار/مايو المنصرم ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 19.5% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ آب/أغسطس 2013 ، بفضل عمليات شراء أصول الملاذات الآمنة ،بالتزامن مع نشاط مستويات طلب مستثمري التجزئة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 97.89 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل انحسار مخاوف التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

ويدعم أسعار الفضة أيضا عمليات شراء أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل تصاعد الاحتجاجات فى الولايات المتحدة وأعمال العنف ردا على مقتل جورج فلويد.