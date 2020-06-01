شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف مكاسبها بفعل انحسار مخاوف التوترات حول هونغ كونغ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة ضمن عمليات جني أرباح ، يأتي هذا فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بفعل انحسار مخاوف تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 1.4% ، فى أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى 11 أسبوعا.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا نسبة 3% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الإعلان عن تحفيز اقتصادي ضخم فى منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليستأنف مكاسبه مرة أخرى قرب أعلى مستوى فى 11 أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

Advertisements

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة عن بعض العقوبات على مسؤولين فى الصين وهونغ كونغ ،وكلف إدارته بسحب بعض الامتيازات الخاصة التي كانت ممنوحة للمدينة التي استقلت عن الحكم البريطاني فى عام 1997.

ولم يتطرق ترامب بالحديث عن العلاقات التجارية مع الصين أو هدد بفرض رسوم جمركية جديدة ، الأمر الذي أدي إلى انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.9% ،بسبب تصاعد الاحتجاجات فى الولايات المتحدة ردا على مقتل جورج فلويد ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.5% ، عقب تصريحات ترامب عن الصين.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 نسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.1% ،وفى ألمانيا سوق الأوراق المالية مغلقا لقضاء عطلة عامة فى البلاد.