شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يتراجع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بنسبة بلغت -3.00% بما يعادل -0.80 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 25.88 دولار، ويأتي انخفاض السهم وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 25.00، ليستهدف مستوى المقاومة 29.30 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه