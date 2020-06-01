شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.35% بما يعادل -4.73 نقطة ليستقر على مستوى 196.49.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات الدعم 193.67، ليستهدف مستوى المقاومة 221.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه