جنرال إليكتريك ينهي على آمال الارتفاع – تحليل – 01-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال إليكتريك (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه من جديد لضغطه السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.10% بما يعادل -0.21 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 6.57 دولار.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 6.95، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 5.48.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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