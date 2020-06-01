شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يتراجع بعد ثبات مقاومة محورية – تحليل – 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فورد (F) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 5.87، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 5.87، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6.67.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه