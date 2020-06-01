شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يرتفع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 01-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع سهم ديزني (DIS) التماسك في آخر جلساته، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 0.47% بما يعادل 0.55 نقطة ليستقر السهم في نهاية تداولاته على سعر 117.30 دولار، ويأتي ارتفاع السهم نتيجة استناده لمستوى الدعم المهم 116.16، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 153.35 إلى 79.02)، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 116.16، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 125.02 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد