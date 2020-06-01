سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري

واصل سعر الدولار، ارتفاعه أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأثنين 1 يونيو 2020، في بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي.

وقفز سعر الدولار بقيمة بلغت نحو 4 قروش في 4 بنوك هي، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.88 للشراء، 15.98 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار نحو 15.86 جنيه للشراء، و 15.96 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.82 جنيها للشراء، و 15.95 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.83 جنيه للشراء، و 15.93 جنيه.

وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.