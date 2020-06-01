ارتفاع أسعار الذهب في مصر

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم، ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الإثنين 01 يونيو 2020، وقفز عيار الذهب بنحو 5 جنيهات، في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وقال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لتجار المصوغات والمجوهرات والذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت محليآ بالرغم من ثباتها عالميا، موضحا أن زيادة أسعار الذهب محليا تأثرت بإرتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 766 جنيها، وعيار 18 نحو 657، وعيار 24 نحو 875 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6128 جنيها، وسعر أوقية الذهب عالميا بلغ 1737 دولار