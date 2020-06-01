شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات إسبانيا من السياحة تقل للنصف تقريبا فى يناير-أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الإحصاءات الوطني الإسباني اليوم الاثنين، إن إسبانيا لم تستقبل أي سائحين في أبريل بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا، مما قلص دخل القطاع الهام بمقدار النصف تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وقال مكتب الإحصاءات إن السائحين لم ينفقوا سوى 11.7 مليار يورو (13.02 مليار دولار) من يناير إلى أبريل، وهو ما يقل بنسبة 48 بالمئة عن نفس الفترة قبل عام.
واستقبلت إسبانيا، التي دخلت في عزل عام منتصف مارس لاحتواء الجائحة، 10.58 مليون سائح فقط في الأشهر الأربعة، أي نصف عدد زوارها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
تشكل السياحة عادة أكثر من 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا، ثاني بلدان العالم جذبا للزائرين بعد فرنسا.
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