شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت تتحول للصعود بالختام مدفوعة بارتفاع 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت مؤشرات بورصة الكويت، للارتفاع بختام جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر يونيو، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% رابحاً 10.96 ليغلق عند مستوى 5006.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% رابحاً 14.1 نقطة ليغلق عند مستوى 5438.43 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحاً 4.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4155.07 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02%، رابحاً 0.85 نقطة ليغلق عند مستوى 4036.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 144.5 مليون سهم بقيمة 24.1 مليون دينار كويتى عبر 5883 صفقة، وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.46%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%.

وجاء سهم شركة رمال الكويت العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.58%، يليه سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 10%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.90%، فيما تصدر سهم شركة المنار للتمويل والإجارة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم سهم شركة وربة كابيتال بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة جياد للتطوير العقاري بنسبة 3.86%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة البريق القابضة، عن انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة أمس الأحد، بمقر الشركة، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال، وتمت الموافقة بالإجماع على كافة بنوده.

فيما أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي-كميفك، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو، للنظر في ترشيح وتكليف وتعيين الرئيس التنفيذي للشركة، منوهة إلى أنه لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.