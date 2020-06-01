شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر: مصانع بريطانيا عانت هبوطا حادا فى مايو لكن أقل من أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسح اليوم الاثنين أن المصنعين البريطانيين شهدوا تباطؤا حادا جديدا في مايو، لكن وتيرة الهبوط هدأت مقارنة بالتراجع القياسي المسجل في أبريل، إذ دفع الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا إلى توقف الكثير من أنشطة الاقتصاد.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية لشهر مايو 40.7 بتغير طفيف عن قراءة أولية كانت عند 40.6 وبما يقل بفارق كبير عن مستوى الخمسين الذي تشير أي قراءة فوقه إلى نمو.
والمستوى الأحدث يزيد على قراءة ابريل البالغة 32.6، مما يشير إلى أن وتيرة تباطؤ القطاع ليست بنفس السرعة التي كانت عليها من قبل.
وارتفع مكون الإنتاج في مؤشر مديري المشتريات، والذي سبق وقالت آي.إتش.إس ماركت إنه يعطي صوة أفضل لمدى النزول، إلى 35 من 16.3.
وكانت وتيرة الانخفاض في التوظيف بقطاع الصناعات التحويلية هي ثاني أسرع وتيرة على الإطلاق بعد تراجع أبريل .
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