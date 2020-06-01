شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية خلال شهر مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال شهر مايو الماضي، بقيمة تداول بلغت 6.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 4.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 14.5%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة برايم لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.41 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.3%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.3%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 3.9%، كايرو كابيتال سيكورتيز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 1.2 مليار جنيه بنسبة 3.8%، وحل فى المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.17 مليار جنيه بنسبة 3.6%.

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وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، و 767.9 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.3%، 2.3% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 10220.14 نقطة خلال جلسات شهر مايو المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 1159.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.14% مغلقًا عند مستوى 1872 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.92% مغلقًا عند مستوى 11780.19 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 675.37 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 22.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو المنتهى، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4% عن الشهر الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 302.8 مليار جنيه إلى 290.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.8 مليار جنيه إلى 162.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 474.6 مليار جنيه إلى 453.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.5%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.1%.