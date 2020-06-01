مصادر: أوبك وروسيا تبحثان تمديد خفض النفط لشهر أو شهرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران في أوبك+ لرويترز اليوم الاثنين إن أوبك وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حاليا وإنهما تبحثان مقترحا لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.

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