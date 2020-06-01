شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي التجاري يعتزم إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأهلي التجاري عن اعتزامه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، علماً بأنه سيتم تحديد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الغرض من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3، علماً بأن الطرح المحتمل يخضع للأنظمة والقوانين السارية.

وبحسب البيان، قام البنك بتعيين الأهلي المالية منفردةً، كمدير لسجل الاكتتاب ومنسقاً رئيسياً ومديراً للاكتتاب وذلك للطرح الخاص المحتمل.

وفي بيان مُنفصل، أعلن البنك عن قراره باسترداد كامل الصكوك من الفئة 1 والبالغ قيمتها مليار ريال سعودي مقابل قيمتها الاسمية في 22 يونيو 2020.

Advertisements

وقد سبق وأن طرح البنك الصكوك في 22 يونيو 2015 من خلال طرح خاص بمبلغ وقدره مليار ريال سعودي والمصنفة على أنها صكوك ثانوية من الفئة 1 وذلك وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3.

وقرر البنك استرداد الصكوك في تاريخ الاستدعاء الأول أي في 22 يونيو 2020، على أن يقوم البنك بتحويل القيمة الاسمية للصكوك وأي مبالغ توزيعات (أرباح) دورية حالّة (عن الفترة المنتهية 22 يونيو 2020) إلى حملة الصكوك في هذا التاريخ وذلك بناءًعلى ملكيتهم في 7 يونيو 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 2.83 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.78 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام 2019، بارتفاع 2.1%.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الربح إلى زيادة صافي الدخل بنسبة 2.1% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات، وانخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

ومن أسباب ارتفاع الأرباح ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.2% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل الاستثمارات، ودخل من رسوم خدمات مصرفية، ودخل تحويل عملات أجنبية، وفي المقابل ارتفعت مصاريف العمليات الأخرى.