شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المصاريف يدفع الحكير للسياحة للتحول إلى الربحية بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.1 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 32.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 28.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 3.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض إجمالي المصاريف بمبلغ 63.3 مليون ريال خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 231.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 260.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغت 143 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل صافي خسارة بلغت 76.1 مليون ريال خلال العام 2018.
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