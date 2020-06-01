شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"اكسترا": مبيعات التجارة الإلكترونية ارتفعت 11 مرة في أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) إن التجارة الإلكترونية مثلت 20% من إجمالي مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10% العام الماضي.

وأضاف في حديثه مع قناة العربية أن عدد الطلبات على منتجات الشركة من خلال التجارة الإلكترونية زاد 11 ضعفا (مرة) خلال شهر إبريل الماضي فقط، نتيجة غلق المحلات.

وتوقع أن تمثل حجم التجارة الإلكترونية للشركة، نحو 25% من إجمالي المبيعات خلال العام الجاري، وهذه تعتبر قفزة كبير جدا، خلال تلك الفترة، مضيفا أن الشركة ستواجه تحديات خلال النصف الثاني من العام الجاري، بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة.

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وأشار إلى أن تلك الضريبة ستساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة، خلال الفترة المقبلة، ولكن ليس الربع الثالث، لافتا إلى أن نتائج أعمال الربع الأول لا تعكس الأوضاع الاقتصادية خلال فترة العزل، إذ إن انتشار فيروس كورونا بدأ في منتصف مارس.

وأوضح أن الشركة تتوقع أن تواجه تحديا كبيرا خلال الربع الثالث، نتيجة توقعها بانخفاض الطلب بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

وكشفت البيانات المالية للشركة المُعلنة أمس الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 2.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 34.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 33.8 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.