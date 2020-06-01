شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "مشاريع الكويت" السنوية ترتفع 6% وتوصية بتوزيعات نقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أرباح شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، بنسبة 6% خلال عام 2019، إلى 30.01 مليون دينار ، مقابل 28.27 مليون دينار في العام السابق له، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية للمساهمين.

وأرجعت الشركة في بيان لبورصة الكويت، الارتفاع بالأرباح السنوية إلى الزيادة في إيرادات وأرباح شركات المجموعة العاملة في قطاعات الصناعة، والعقار، والتعليم.

وأشارت الشركة إلى أن الربحية تحسنت بشكل رئيسي بسبب زيادة رأس مال الشركة من جهة، وعلى خلفية الارتفاع لمرة واحدة في الفوائد والمدفوعات الأخرى الخاصة بأوراق رأسمالية مُستدامة الخاصة بأحد البنوك التابعة للمجموعة.

ووصلت الإيرادات الإجمالية من العمليات المستمرة إلى 766 مليون دينار بالمقارنة مع 774 مليون دينار في عام 2018، بانخفاض 1%.

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وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 10% من رأس المال المدفوع بقيمة 10 فلوس لكل سهم أصلي، بقيمة إجمالية تبلغ 18.124 مليون دينار.

وأشارت الشركة إلى إعادة تصنيف استثمارها في شركة(OSN) من شركة محاصصة مصنفة كأصل غير متداول محتفظ به للبيع إلى شركة تابعة، على أن يتم تجميعها في البيانات المالية لعام 2020.

وذكرت التغير الذي طرأ على حصة ملكية "كيبكو" ووفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، لذا فإن الشركة المتخصصة في خدمات التلفزة الفضائية المدفوعة أصبحت شركة تابعة للمجموعة.

وأفادت الشركة بأن محاسبة عملية الاستحواذ سينتج عنها ربح تقديري بقيمة 76 مليون دينار كويتي، كما سيتم إدراج البيانات المالية السابقة بانخفاض قيمة إجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية بقيمة 86 مليون دينار كما في نهاية 2019 ناتجة عن عملية إعادة التصنيف، علماً بأن الأثر النهائي سوف ينعكس كلياً في البيانات المالية المرحلية للفترة القادمة من عام 2020 بعد مراجعة المُدقق.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 22.76 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2020؛ مقابل أرباح بنحو 20.37 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2019، بارتفاع نسبته 11.7%.