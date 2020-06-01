شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تطلق خدمة "مرابحة" للشركات والبنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت بورصة البحرين، خدمة مرابحة للشركات والبنوك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها البورصة لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين وفيما يتماشى مع أهداف البورصة الاستراتيجية الرامية إلى إتاحة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى تسهيل توفير مصادر تنمية رأس المال.

وأوضحت البورصة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة تهدف لتلبية المتطلبات المتنامية للمصارف والمؤسسات والعملاء الأفراد، الأمر الذي يساهم في دعم جهود البورصة لتوسعة وتنويع قاعدة الخدمات المقدمة تلبيةً لمتطلبات شرائح مختلفة في السوق بطريقة جديدة وفريدة.

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وذكرت أن خدمة مرابحة عبر صكوك الإجارة الموافقة للشريعة ستُقدم باعتبارها حجر الأساس لجميع عمليات المرابحة، حيث سيتم توفير خدمة عبر الإنترنت من أجل تزويد المؤسسات الاستثمارية والعملاء الراغبين بإيجاد حلول وفرص استثمارية متوافقة مع الشريعة ولتسهيل عمليات المرابحة القائمة على صكوك الإجارة.

وخدمة مرابحة تهدف إلى زيادة تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، كما أن إطلاق خدمة مرابحة القائمة على صكوك الإجارة يهدف إلى تعزيز تطوير المنتجات والابتكار في إطار التمويل الإسلامي الأمر الذي يُتوقع أن يساهم في زيادة عمق سوق الدين في مملكة البحرين.

وتهدف الخدمة لجذب المزيد من الاهتمام إقليمياً وعالمياً الأمر الذي يساهم في تعزيز حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة لدى شريحة متنامية من الشركات والأفراد، حيث تأتي هذه الخدمة المبتكرة استكمالاً لمجموعة الأصول الاستثمارية التي تقدمها البورصة.