شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر تشغيل العمالة بالمناطق المكشوفة وقت الظهيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، إنها ستبدأ اعتباراً من اليوم الإثنين تطبيق القرار الإدراي شأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة من 11 صباحاً وحتى الرابعة عصراً يومياً حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وبحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، قال المدير العام للهيئة أحمد الموسى إن فرق التفتيش في الهيئة ستتابع تنفيذ القرار على مدى 3 أشهر وستشن حملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل لرصد أي مخالفات وتسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار الموسى إلى أن القرار يستهدف حماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة خلال تلك الفترة لافتاً إلى أن العمل في تلك المناطق خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقاً لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية.

وأوضح أن تطبيق القرار بحظر العمل في هذه الأوقات يستهدف تنظيم العمل وليس تقليل ساعات العمل مؤكداً الحرص على عدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأي أضرار.

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ولفت إلى أن تطبيق هذا القرار خلال السنوات الماضية لقي استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات عديدة بالإضافة إلى أنه جاء مراعياً للمصلحة العامة ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية في أوقات الظهيرة.

وأضاف الموسى أن تنفيذ القرار يعني التزام أصحاب العمل بضمان صحة وسلامة كافة العاملين لديهم فضلاً عن الحرص على الالتزام بضوابط ولوائح قانون العمل والقرارات المنظمة له.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد عدل في مايو الماضي قراره الصادر بشأن دعم العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث.

ونصّ قرار التعديل على مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث لمدة 6 أشهر وذلك للمحافظة على مكتسبات الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي لهذه الفئة، وفقاً للضوابط التي تطبقها الهيئة العامة للقوى العاملة في هذا الشأن، على أن يُقدّم الدعم لأصحاب الأعمال، شريطة عدم تسريح المواطنين.